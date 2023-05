Governo encerra provisoriamente discoteca Dice Club no Algarve por desacatos recorrentes

No mais recente incidente, que teve lugar no dia 14 de maio, houve recurso a armas brancas.

José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna (MAI), decretou o encerramento da discoteca Dice Club, em Vilamoura, no Algarve, pelo período máximo de seis meses, devido a desacatos constantes no estabelecimento.Em causa está a proposta de encerramento da discoteca pela GNR, na sequência das "sucessivas e graves ocorrências perturbadoras da ordem pública ao longo do último ano" que ocorreram no interior da discoteca e no respetivo parque de estacionamento.No mais recente incidente, que teve lugar no dia 14 de maio, houve recurso a armas brancas.

A reabertura do espaço fica dependente da "reposição das condições de segurança no local e do normal funcionamento da discoteca", sugeridas pela GNR.