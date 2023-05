IL critica silêncio de António Costa no caso TAP e diz que vai "fazer tudo" para que o Governo caia

Rui Rocha reafirmou haver incompatibilidades entre as versões do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e António Costa quanto ao seu conhecimento sobre a intervenção do SIS, no caso da exoneração do adjunto Frederico Pinheiro.