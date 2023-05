Morreu o autor britânico Martin Amis após luta contra cancro no esófago

Romancista tinha 73 anos.

O autor britânico Martin Amis morreu esta sexta-feira em casa em Lake Worth, na Flórida, EUA. O romancista tinha 73 anos e lutava contra um cancro no esófago. A informação foi avançada pela mulher, também escritora, Isabel Fonseca.Martin Amis marcou a década de 80 com as suas obras literárias, entre as quais há a destacar os livros "O dinheiro" (1984) e "Campos de Londres" (1989). O estilo de escrita penetrante, emocionante e negro foi elogiado pela crítica.O livro "O dinheiro" foi considerado por Roberto McCrum, do The Guardian, como um dos cem melhores romances alguma vez escritos em inglês. A narrativa fala sobre um homem, John Self, que é o reflexo da ganância, nos tempos de ouro do capitalismo.Martin Amis nasceu em 1949 em Oxford, no Reino Unido. Estudou em escolas britânicas, espanholas e americanas e depois, regressou a Oxford para se formar em inglês.O escritor referiu que foi a sua madrasta, autora Elizabeth Jane Howard, quem o fez despertar o interesse para a literatura, quando ainda era adolescente. "Ela deu-me uma lista de leitura e, passada uma hora, fui bater à porta do seu escritório e disse: 'Tenho de saber: a Elizabeth casa com o Darcy?", disse Martin Amis, citado pelo The Guardian.Ao longo da vida, Martin Amis publicou 15 romances. É considerado um dos autores mais controversos da atualidade, com histórias que radicam no absurdo da condição pós-moderna e nos excessos do capitalismo tardio das sociedades ocidentais.