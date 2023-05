Incêndio destrói casa em Gouveia e deixa sete pessoas desalojadas

Chamas foram combatidas por 41 operacionais.

Um incêndio deflagrou, este sábado, numa casa com três pisos, na Rua António Mendes, em Gouveia, distrito da Guarda. O alerta foi dado às 16h40.As chamas consumiram por completo a habitação e deixaram sete pessoas desalojadas.No local estiveram 41 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Gouveia, São Romão, Seia, e Vila Nova de Tazem. Estiveram também elementos da PSP e da Proteção Civil.Ao que oapurou, apesar da dimensão do incêndio, não há feridos a registar.Segundo fonte do CDOS da Guarda, o incêndio já está dominado.As causas do incêndio estão por apurar.