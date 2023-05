"Degradação da política é isto": Brilhante Dias acusa Cavaco Silva de não respeitar PS

Líder da bancada parlamentar do PS comenta discurso do ex-Presidente e deixa mensagem: "Não esqueceremos".

Sem respeito por um partido com 50 anos, com milhares de militantes, e que há quase 8 anos, com bons resultados, lidera o país em contextos muito desafiantes", disse no Facebook.





teceu duras críticas ao Partido Socialista (PS) e ao primeiro-ministro, António Costa. "O Governo é um vazio", referiu Cavaco Silva.

"A degradação da política é isto. Na senda do comportamento insultuoso dos deputados do PPD/PSD na CPI da TAP, e de um Presidente do partido que procura envolver os serviços de informação na disputa político-partidária, hoje uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma liguagem ofensiva e antidemocrática, numa evidente captura da direita democrática pelos radicais extremistas que não escamoteiam o ódio ao PS", disse Eurico Brilhante Dias





Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS, acusou Aníbal Cavaco Silva de não respeitar o PS. "O ex-Presidente da República discursava no Encontro Nacional do PSD quandoO líder do PS usou o Facebook para reagir ao discurso do ex-Presidente e deixou uma mensagem: "Não esqueceremos".