Cantor Rúben Aguiar usa carro para matar homem em Alcochete

O cantor de música popular Rúben Aguiar ficou este sábado em prisão preventiva por atropelar e tentar matar um homem, de 55 anos, numa estação de serviço, em Alcochete, na sequência de uma discussão. A vítima sofreu ferimentos graves com fraturas nas costas, pernas e mandíbula.