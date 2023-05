Bidés e banheiras deixam de ser obrigatórios por lei

Simplificação de licenciamentos vai eliminar exigências para os prédios urbanos em casas de banho ou cozinhas.

A proposta do Governo para simplificação dos licenciamentos, apresentada no âmbito do Programa 'Mais Habitação', vai eliminar algumas das exigências do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), datado de 1951, como a obrigatoriedade da existência de bidés ou de banheiras em casas de banho, desde que sejam equipadas com duche.