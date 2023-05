Seis distritos sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, trovoada e vento

Poderá ocorrer vento por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este domingo os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, trovoada e vento.

Os avisos são válidos entre as 12h00 e as 21h00 deste domingo, e no mesmo período de segunda-feira.

O IPMA prevê a ocorrência de "aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas fortes, que poderão ser sob a forma de granizo" nos seis distritos.

No sistema de avisos meteorológicos em vigor, o amarelo é o menos grave e refere-se a uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

Os avisos de risco incluem também o laranja e o vermelho (o mais grave), enquanto o verde indica a ausência de previsão de uma situação meteorológica de risco.

Na previsão geral para este domingo, o IPMA prevê "aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte nas regiões Centro e Sul, mais prováveis na região Sul"

Poderá ocorrer vento por vezes forte nas terras altas do Norte e Centro.

Na região Norte, o IPMA espera céu geralmente muito nublado, com abertas até ao final da manhã.

O IPMA antecipa também uma "pequena descida da temperatura máxima na região Sul e pequena subida nas regiões Norte e Centro", com máxima de 26 graus Celsius (ºC) em Braga e mínima de seis graus na Guarda.

Nos Açores, a previsão é de períodos de céu muito nublado com abertas, podendo ocorrer aguaceiros fracos, com a temperatura a variar entre os 23 ºC e os 15 ºC.

Na Madeira, o dia de hoje deverá ter períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais prováveis nas vertentes norte e nas terras altas, com os termómetros a variar entre 23 ºC e 17 ºC.