Taiwan deteta 24 aeronaves e cinco navios de guerra chineses

O Ministério da Defesa de Taiwan detetou esta manhã 24 aeronaves e cinco navios de guerra chineses à volta da ilha, um dia após o G7 ter apelado a uma "resolução pacífica" dos litígios com a China.

Num comunicado divulgado na rede social Twitter, o ministério disse que 12 dos 24 aviões militares atravessaram, no sudoeste de Taiwan, a linha mediana que separa a ilha da China continental.

O ministério disse que as Forças Armadas taiwanesas acompanharam a situação e responderam com o envio de aeronaves e barcos e com a ativação de sistemas de mísseis terrestres.