Presença de Zelensky no G7 é "uma forma de construir a paz", assegura Macron

Paris colocou um avião à disposição de Zelensky para o levar primeiro à cimeira da Liga Árabe, depois à cimeira do G7 no Japão.

A presença do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na cimeira do G7 em Hiroshima, no Japão, é "uma forma de construir a paz", disse este domingo o Presidente francês Emmanuel Macron a jornalistas.

Paris colocou um avião à disposição de Zelensky para o levar primeiro à cimeira da Liga Árabe, depois à cimeira do G7 no Japão. É "a França a construir a paz e a procurar soluções", acrescentou Macron.

A visita de Zelensky a Jeddah, que acolheu na sexta-feira a cimeira da Liga Árabe, permitiu ao líder ucraniano "ter um apoio muito claro da Arábia Saudita e de várias potências da região", "o que é um verdadeiro ponto de viragem", defendeu o chefe de Estado francês.