Conceição arrisca um ano de suspensão após confusão com adjunto do Casa Pia

Sérgio Conceição arrisca um máximo de um ano de suspensão no âmbito do processo disciplinar que lhe foi instaurado após a confusão com Vasco Matos, técnico-adjunto do Casa Pia.O Conselho de Disciplina (CD) entende que os dois treinadores poderão ter infringido o artigo 136 do Regulamento de Disciplina da Liga, que pune a lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa. A sanção varia entre os 15 dias e um ano de suspensão, além de multa entre os 2550 e os 15 300 euros.Neste processo também são arguidos os quatro elementos da equipa de arbitragem e os dois delegados, por não terem mencionado nos seus relatórios as picardias (orais e por gestos) entre os técnicos. O CD agiu com base nas notícias sobre os incidentes, uma delas do CM, que adiantou as palavras de Conceição: "Já estavas carregado e agora já te fo..."