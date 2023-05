Putin garante que a luta em Bakhmut terminou graças ao grupo Wagner e ao exército russo

Presidente russo felicitou os mercenários e as forças russas pela "libertação" da cidade ucraniana.

Vladimir Putin congratulou, este domingo, o grupo Wagner e as forças russas pela "libertação" de Bakhmut. Artyomovsk, na era soviética.O presidente russo afirmou que a "batalha mais longa e sangrenta da guerra de 15 meses" tinha terminado com uma vitória russa e que todos aqueles que se mostraram ao lado de Moscovo seriam condecorados pelo estado russo. As declarações foram feitas através de uma publicação no site do Kremlin, avançou a Reuters"O Chefe de Estado felicitou os grupos de assalto de Wagner, bem como todos os membros das unidades das Forças Armadas russas que lhes forneceram o apoio necessário e a cobertura nos seus flancos, pela conclusão da operação de libertação de Artyomovsk (Bakhmut)", diz o comunicado."Todos aqueles que se distinguiram serão agraciados com prémios estatais", acrescentou.