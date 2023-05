Jogador italiano de 24 anos morre depois de cair em canal em Amesterdão

Gabriele Gallani estava a passar férias na cidade holandesa com um grupo de amigos.

O futebol italiano está de luto depois da morte de Gabriele Gallani, jogador de 24 anos, em Amesterdão, na Holanda, onde estava a passar férias com um grupo de amigos.O atleta, que era capitão do Team Traversetolo, equipa da província de Parma e que disputa os escalões inferiores de Itália, caiu a um canal situado na referida cidade holandesa na sexta-feira, conforme dá conta o jornal 'La Gazzetta dello Sport'. Gabriele Gallani foi resgatado com vida por um grupo de mergulhadores e posteriormente transportado para o hospital de helicóptero, mas acabou por falecer na manhã de sábado.As causas que levaram a este incidente estão agora a ser investigadas pelas autoridades, de forma a perceber o que terá levado o jovem jogador a cair à água.Entretanto, a Team Traversetolo já lamentou o sucedido nas redes sociais, onde se despediu de Gabriele Gallani . "É difícil encontrar palavras para o que aconteceu, talvez as certas sejam 'Adeus' e 'Obrigado', mas não sabemos. Chegaste quando eras criança e tornaste-te num dos nosso pilares. A única coisa que podemos fazer agora é guardar-te no coração. Sem mais nada a dizer neste momento. Adeus Gallo", pode ler-se.