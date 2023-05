Zelensky nega conquista de Bakhmut e compara destruição à de Hiroshima

Bakhmut "não está ocupada pela Rússia a partir de hoje".

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou este domingo que Bakhmut não está ocupada pela Rússia e comparou o nível de destruição da cidade do leste da Ucrânia ao provocado pelo bombardeamento atómico de Hiroshima, em 1945.

Bakhmut "não está ocupada pela Rússia a partir de hoje", disse Zelensky durante uma conferência de imprensa no Parque da Paz em Hiroshima, no final da cimeira do G7.

Zelensky disse que não podia partilhar informações exatas devido a táticas militares e que o mais grave seria as tropas ucranianas serem cercadas "se houvesse um erro tático em Bakhmut".