Dois bombeiros feridos em despiste quando seguiam para missão de socorro em Felgueiras

Seis vítimas foram transportadas para para o Hospital de Penafiel.

Um bombeiro e uma operacional dos Bombeiros da Lixa, de 53 e 28 anos respetivamente, ficaram feridos na sequência de uma colisão que provocou o despiste da viatura do INEM na Estrada Nacional 101, na localidade de Carambos, em Felgueiras.O veículo seguia para o auxilio da corporação que assistia quatro feridos resultantes de um despiste, seguido de capotamento, na A42.As seis vítimas ligeiras foram transportadas para para o Hospital de Penafiel.A GNR está a investigar as causas do acidente.