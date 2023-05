Guarda-redes do União de Lamas agredido e atingido por balde em jogo da distrital de Aveiro

Nuno Dias foi levado para o hospital com um traumatismo crânio-encefálico ligeiro.

O guarda-redes do Clube de Futebol União de Lamas, Nuno Dias, de 29 anos, foi agredido por um adepto, este domingo à tarde, durante o jogo com a Associação Desportiva Ovarense, no Estádio Marques da Silva, em Ovar, a contar para a fase de apuramento de campeão da Associação de Futebol de Aveiro.

Devido ao incidente, que ocorreu perto do final da primeira parte, o árbitro deu a partida por terminada.

O jogador foi atingido por um balde arremessado por um adepto que invadiu depois o recinto de jogo e agrediu o jogador com um pontapé.

Segundo apurou o Correio da Manhã, o guarda-redes sofreu um traumatismo crânio-encefálico ligeiro. Foi assistido no relvado pelos Bombeiros Voluntários de Ovar e pelo INEM e transportado depois para o hospital.