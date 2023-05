Sogra lava corrupção de ex-autarca de Trancoso

Recebeu três cheques de 450 mil euros nas contas e foi condenada por branqueamento no caso das parcerias público-privadas. Social-democrata levou sete anos de cadeia.

Condenado a sete anos de prisão, Júlio Sarmento, ex-presidente da Câmara de Trancoso (PSD), teve a pena mais pesada entre os nove arguidos que foram julgados no Tribunal da Guarda, no processo das parcerias público-privadas com a empresa MRG Engineering & Solutions, S.A. e que envolveu ainda autarcas de Gouveia, Sabugal e Alcobaça.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.