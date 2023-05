Falso padre agora finge ser juiz e burla casal com ação judicial

Manuel Fernando Martins é um velho conhecido das autoridades. No final da década de 80, o homem começou a apresentar-se como sendo padre e fez várias burlas ao longo do tempo. Mais recentemente, Manuel Fernando criou outra personagem. Inventou ser juiz e conseguiu, em 2020, burlar um casal de Barcelos em 8 mil euros. Garantiu que iria resolver um problema judicial que as vítimas tinham por causa de uma casa e chegou a dizer que intentou uma ação cível, o que nunca aconteceu.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.