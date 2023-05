Polícia diz que Meghan e Harry fugiram dos paparazzi porque não pagaram conta de hotel em Nova Iorque

Afinal, há uma explicação para a “perseguição” que os paparazzi fizeram a Harry e Meghan, durante duas horas, pelas ruas de Nova Iorque. É que os duques de Sussex não quiseram pagar as contas do hotel Carlyle (o preferido da princesa Diana) e, em vez disso, decidiram ficar em casa de amigos. Não querendo revelar o local da residência, andaram às curvas, para despistarem os jornalistas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.