Mais de 36 mil desalojados nas cheias em Itália

As cheias que atingem a região de Emilia Romagna, no Centro Norte italiano, já deixaram mais de 36 mil pessoas desalojadas e fizeram pelo menos 14 mortos.





A PM italiana, Giorgia Meloni, abandonou no sábado a reunião do G7, que este domingo terminou no Japão, para visitar algumas das zonas mais atingidas pelas chuvas torrenciais, que submergiram 37 localidades e causaram 120 deslizamentos de terras.