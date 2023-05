Comandante da GNR proíbe baixas automáticas a militares

Um parecer do Comando Territorial de Braga está a lançar a confusão entre os militares da GNR. Em causa está a proibição de solicitarem baixas por doença até três dias através de uma autodeclaração emitida pelo SNS24, regime que entrou em vigor a 1 de maio e abrange todos os cidadãos.Segundo o documento, a que oteve acesso, “ao militar da GNR é aplicada legislação própria” – no caso o Estatuto Militar da GNR –, “logo não se aplica o Código do Trabalho”. Assim, quando um militar ficar doente continua a precisar de uma “declaração passada por estabelecimento hospitalar ou centro de saúde”.

A Associação de Profissionais da Guarda contesta o parecer e alega que os militares da GNR “são cidadãos com os mesmos direitos”.O Comando-Geral da GNR não respondeu ao