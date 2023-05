Caso Maddie: PJ faz novas buscas na barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz

Local era muito frequentado por Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento da menina inglesa.

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar novas buscas no âmbito do caso Maddie, na barragem do Arade, a 50 km da Praia da Luz. A barragem foi delimitada esta segunda-feira e as buscas começam na terça-feira.

As diligências foram pedidas pela polícia alemã. O local era muito frequentado por Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento da menina inglesa.

Perto da barragem existe uma casa onde o alemão terá passado algum tempo. No local estão a ser montadas tendas para servir de apoio a investigadores.

Não é a primeira vez que se realizam buscas neste local, já

mergulhadores estiveram na barragem a procurar o corpo de Madleine McCann.



Maddie desapareceu há dezasseis anos, no Algarve.







em 2008