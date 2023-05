"A direita quer criar uma crise política artificial": António Costa reage às duras críticas de Cavaco Silva

Primeiro-ministro está no Parque das Nações na comemoração dos 25 anos da Expo98.

António Costa reage a duras críticas de Aníbal Cavaco Silva e acusa a direita de "querer criar uma crise política artificial" em almoço comemorativo dos 25 anos da Expo98."Só uma crise política podia interromper esta dinâmica de bom crescimento. A direita quer criar uma crise política artificial", disse.O primeiro-ministro acusou o antigo Presidente da República de se exceder e acusou Cavaco Silva de guardar "mágoa" ao facto de ter dado posse a um Governo de esquerda."Percebo bem que alguém que tem muitos anos de militância partidária tenha ficado sempre com esta mágoa. Nas ações partidárias às vezes as pessoas excedem um pouco aquilo que dizem", acrescenta."Ele [Aníbal Cavaco Silva] é um dos melhores especialistas nacionais em ciclos económicos e percebe bem qual é a urgência que a direita tem em criar uma crise política artificial. Enquanto primeiro-ministro tenho que me por acima desse terreno e focar no que é essencial", garante António Costa."A minha função enquanto primeiro-ministro não é cuidar dos interesses da direita, é cuidar do interesse nacional", admite.Quando questionado sobre a polémica do ministro das Infraestruturas, João Galamba, António Costa referiu que apenas foi informado no dia seguinte e que "ninguém do Governo foi informado nem ninguém do Governo deu ordens".