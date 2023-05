Mãe e filho detidos após morderem GNR que tentava apreender carro roubado com matrículas falsas

Pai terá colocado um carro à frente do automóvel roubado para evitar a apreesão.

Um homem, com cerca de 35 anos, e a mãe foram detidos por resistência e coação sobre funcionário, após terem agredido dois militares da GNR, um dos quais foi mordido num dedo, na madrugada de sábado, na Refontoura, Felgueiras.

Ao que o CM conseguiu apurar, o homem terá barrado o carro onde seguia a ex-companheira para a agredir, na saída da A42 para Felgueiras, horas antes. Após a situação de violência doméstica, o homem, que seguia num automóvel BMW furtado e com matrículas francesas falsas, foi localizado e abordado pela GNR. Não tinha documentos e foi acompanhado a casa para os apresentar, mas junto à habitação, o suspeito e os pais terão tentado travar a apreensão da viatura.





Juntamente com a mãe, resistiu e agrediu os militares. Um dos elementos da GNR foi mordido num dedo e teve de receber tratamento hospitalar. O homem e a mãe foram detidos, pela 01h50 de sábado.O pai do suspeito terá colocado uma viatura à frente do automóvel que viria a ser apreendido para evitar a ação dos militares e foi identificado.

Os dois detidos foram esta segunda-feira presentes a tribunal pelo crime de resistência e coação. A alegada agressão à ex-companheira está a ser investigada.