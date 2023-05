Cristo Redentor apaga as luzes em solidariedade com o futebolista Vinícius Júnior

Santuário Arquidiocesano informou que "repudia os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior, durante jogo entre Real Madrid e Valência".

O Cristo Redentor, monumento mais conhecido do Brasil, apagou as luzes nesta segunda-feira em solidariedade com o futebolista Vinícius Júnior, vítima de racismo no último domingo durante um jogo contra o Valência pela Liga da Espanha.

Num comunicado, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor informou que "repudia os ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior nesse domingo, 21 de maio, durante jogo entre Real Madrid e Valência."

"Por isso, nesta segunda-feira, das 18h00 às 19h00 [horário de Brasília], o monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro", acrescentou.



No Twitter, o jogo fez uma publicação a agradecer todo o carinho que tem recebido.