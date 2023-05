PJ procura corpo de Maddie em barragem do Algarve após descoberta de nova pista em vídeos e fotos

Tecnologia avançada para detetar vestígios humanos enterrados e dentro de água, uma embarcação para rastrear o fundo da barragem, carrinhos de mão e picaretas. São estes os principais equipamentos que vão ser usados, esta terça e quarta-feira, nas buscas para encontrar vestígios do corpo de Madeleine McCann nas margens da Barragem do Arade, em Silves, 16 anos depois do desaparecimento da criança inglesa, na praia da Luz, em Lagos. Serão feitas escavações.Saiba mais no site do Correio da Manhã