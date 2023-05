“Não me voltam a tirar as minhas duas filhas”: Relatórios falsos de técnicas da Segurança Social tiraram meninas à mãe

“Não se metam com as minhas filhas. Já perdi seis anos. Deixo já aqui o recado, ninguém volta a tocar nas minhas duas filhas.” O aviso é de A. M., a mãe a quem lhe foram retiradas à força as duas filhas menores, à custa de relatórios falsos de duas técnicas da Segurança Social. Anabela Vieira e Sandra Batista conhecem amanhã o acórdão no Tribunal de Cascais. As crianças foram retiradas em 2015 e só voltaram para casa da mãe em 2021.Conheça a história no site do Correio da Manhã