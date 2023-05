15 pessoas detidas por furtos a casas e lojas em megaoperação no Grande Porto

Ação já levou à realização de 15 buscas domiciliárias que decorreram "sem incidentes".

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve esta terça-feira 15 pessoas na sequência de uma megaoperação realizada esta terça-feira relacionada com furtos a residências e estabelecimentos comerciais, no Grande Porto.A ação, que teve início às 7h, mobilizou mais de 400 militares e foi desencadeada pela GNR de Viseu. De acordo com o tenente-coronel Adriano Resende, já foram efetuadas 15 buscas domiciliárias, que decorreram "sem incidentes". Apesar de a megaoperação ter predominância no Centro e Norte do País, há registo de furtos em Faro, Beja, Setúbal, Santarém e Leiria.Os suspeitos têm ligações familiares e há cerca de 30 pessoas envolvidas. Em causa estão 57 furtos em residências e 94 furtos em estabelecimentos comerciais.