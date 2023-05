Leão ataca VAR do dérbi pela validação do golo do empate

Dirigentes leoninos apontam como prioridade a revelação dos áudios do VAR e dos árbitros.

O Sporting não escondeu a sua revolta para com o VAR do dérbi (Hugo Miguel) por ter validado o golo do empate do Benfica (2-2), considerando ter existido um erro técnico pois as leis do jogo não foram aplicadasSaiba mais no Correio da Manhã