Chefe de escoteiros condenado por forçar enteada de 14 anos a sexo oral

O Tribunal de Santarém deu como provado que um antigo chefe de um grupo de escoteiros no Cartaxo forçou a filha menor da sua ex-companheira a atos de sexo oral. O arguido, de 58 anos e motorista de profissão, foi condenado (por um crime de abuso sexual de menores dependentes agravado) a quatro anos de prisão, com pena suspensa.O homem foi condenado a pagar uma indemnização cível de 20 mil euros à vítima, que tinha 14 anos quando foi abusada, e fica proibido de exercer profissão ou quaisquer funções que envolvam contacto com menores durante 8 anos.