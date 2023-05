Condutor que matou idoso na Cova da Piedade fica em liberdade

Homem requereu contraprova de dois testes de alcoolemia, que acusaram taxa-crime.

O condutor que foi detido no sábado por ter atropelado mortalmente um homem de 72 anos numa rua do centro da Cova da Piedade, Almada, e acusou taxa-crime de álcool no sangue, vai ficar em liberdade até ser confirmado o valor da análise efetuada.









O homem realizou dois testes de alcoolemia. Ambos acusaram taxa-crime. Mesmo assim, requereu contraprova através da recolha de sangue no Hospital Garcia de Orta.

O resultado da diligência vai demorar ainda algum tempo, por isso o autor do atropelamento mortal pode continuar em liberdade.