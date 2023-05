“Vamos impugnar esta decisão”, diz jornalista da RTP acusado de ter "olhado fixamente" para superior

Além da suspensão, Hugo Cadete será transferido para a redação de rádio.

Hugo Cadete, o jornalista

da RTP acusado de ter “olhado fixamente” para o superior Hélder Silva no parque de estacionamento da empresa pública no Porto, em outubro do ano passado (e que esteve 6 meses afastado de funções), confirma ao CM que vai impugnar a suspensão de três dias com perda de vencimento e de antiguidade decretada pela empresa pública.



Além