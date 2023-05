Detidos 10 suspeitos de crimes violentos em Barcelos

Homens estavam a ser investigados há vários meses pela PJ de Braga.

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve esta manhã dez homens, suspeitos de pertencerem a dois grupos rivais que nos últimos meses levaram a cabo dezenas de situações de terror, lançando o pânico em diversos locais do concelho de Barcelos.A operação policial decorreu esta manhã no acampamento das andorinhas, em Arcozelo e contou com o apoio da PSP.Os dez homens agora detidos estavam a ser investigados há vários meses pela PJ de Braga, após um tiroteio ocorrido a porta de um café, em Arcozelo, Barcelos.Durante a investigação foi possível apurar que os suspeitos, pertencentes a dois grupos rivais, levaram a cabo mais de 30 crimes violentos. Estão indiciados por dezenas de crimes e devem ser presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Guimarães.