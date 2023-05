Duas jovens de 14 e 16 anos desaparecidas em Almada

Telemóveis estão ambos neste momento desligados, mas um terá dado sinal durante a noite em Salvaterra de Magos.

Ana Vitória, de 16 anos, e Eva, de 14 anos, estão desaparecidas desde segunda-feira, em Almada. As jovens foram de manhã para a escola e desde aí nunca mais foram vistas.



Os familiares sabem que faltaram à última aula e acreditam que terão fugido juntas. O irmão mais velho da Ana Vitória contou ao CM que conseguiram aceder ao Instagram e ler algumas mensagens em que planeavam a fuga.





Os telemóveis estão ambos neste momento desligados, mas um terá dado sinal durante a noite em Salvaterra de Magos.Raniele Queiroz, a mãe de Ana Vitória, usou as redes sociais para lançar um apelo pela filha. Na publicação diz também que a GNR já foi informada. "Peço que se alguém as vir entre em contacto com a polícia", escreveu a mãe desesperada.