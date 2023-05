Manifestante acabou depois por ser rapidamente retirada por seguranças da passadeira vermelha.

A manifestante anti-guerra enfiou a mão no vestido e tirou cápsulas de uma substância vermelha. Acabou depois por ser rapidamente retirada por seguranças da passadeira vermelha.

Mulher vestida com cores da Ucrânia derrama sangue falso sobre si no Festival de Cannes

Se acordo com o The Independent, tudo aconteceu antes da estreia do filme Acide, de Just Philippot.