Adolescente grava violação e expõe rede de exploração sexual de menores no Brasil

Uma adolescente de 15 anos conseguiu expor uma rede de exploração sexual de menores em Amazonas, no Brasil, ao gravar um vídeo da própria violação. De acordo com o G1, o ciclo de abusos começou aos seis anos, quando a mãe saiu da prisão.Wolfgang Brog, um empresário alemão casado com uma tia materna da vítima, comandava uma rede de exploração sexual e abusava sexualmente da adolescente. Segundo o G1, Wolfgang utilizava os rios da região para transportar menores até uma pousada, numa mata a cerca de 120 quilómetros da cidade.Investigações da polícia revelaram que a mãe da jovem e o empresário, de 75 anos, agiam de forma conjunta na exploração da adolescente.A jovem conseguiu gravar uma das violações e apresentou queixa às autoridades. A denúncia foi feita no final de março e a mãe foi presa na quinta-feira. Wolfgang Brog conseguiu fugir para a Alemanha.