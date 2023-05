Dois soldados russos mortos e quatro feridos em Belgorod

Ataque teve lugar a 10 km da fronteira, onde caíram três 'rockets' disparados de lançadores de origem soviética.

Pelo menos dois soldados russos morreram e quatro ficaram feridos num ataque em curso nos últimos dois dias à região russa de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, noticiou, esta terça-feira, o diário russo Kommersant.

As baixas no contingente russo ocorreram numa guarnição militar (Belgorod-22) situada a dez quilómetros da fronteira e onde caíram três 'rockets' disparados de lançadores múltiplos Uragan (de origem soviética), concluiu uma investigação do Comité de Instrução da Rússia e das forças de segurança.

Até agora, as autoridades regionais tinham apenas reconhecido a morte de dois residentes naquela zona e a existência de 12 feridos.