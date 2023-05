Polícia usa cães que farejam restos mortais nas buscas por Maddie

Autoridades já encontraram o que podem ser vestígios de roupa, mas nada que indique pertencerem a Madeleine.

Tecnologia de ponta e cães preparados para detetar restos mortais. São animais especializados em farejar odor de ossadas e que as podem detetar até 7 metros de profundidade. Depois dos cães ingleses que, em 2007, detetaram o odor a morte no carro que era usado pelo casal McCann, volta agora a apostar-se tudo nos animais para encontrar pistas ou o rasto do corpo de Madeleine McCann, a menina inglesa que tinha 3 anos quando desapareceu, há 16 anos, na praia da Luz, a 50 km da Barragem do Arade onde esta terça-feira decorreram as buscas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.