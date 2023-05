Segundo dia de buscas por Maddie McCann inicia-se na barragem do Arade em Silves

Autoridades procuram pistas que liguem Christian Bruckner ao desaparecimento da menina britânica.

Iniciou-se esta quarta-feira o segundo dia de buscas por pistas no âmbito do caso de Maddie McCann na barragem do Arade, em Silves, a 50 km da Praia da Luz.





O

está a acompanhar os trabalhos no local e sabe que as autoridades já estão a realizar escavações com o apoio de vários meios no terreno. As diligências tiveram início esta terça-feira e já foram recolhidos vestígios, no entanto não há indícios que estejam ligados ao desaparecimento da menina britânica.

As buscas, realizadas pela Polícia Judiciária e pedidas pelas autoridades alemãs, contam também com a presença das autoridades britânicas. Esta é a maior operação levada a cabo nos últimos anos a respeito do desaparecimento de Maddie.

Durante o primeiro dia de trabalhos, osabe que a polícia procurou por fibras do pijama da menina britânica desaparecida há 16 anos.Nas buscas foi utilizada tecnologia de ponta e cães pisteiros preparados para detetar restos mortais . As autoridades bateram o terreno e realizaram escavações com picaretas. Amostras de terra foram recolhidas para análise.A Proteção Civil, os Bombeiros e a GNR estão a auxiliar nas diligências. As operações estão a ser acompanhadas por dezenas de jornalistas de diversos países.A barragem de Silves ganhou relevância na investigação depois de se descobrir que o local era muito frequentado pelo principal suspeito do desaparecimento da menina, Christian Bruckner. O homem está detido no país de origem por violação.