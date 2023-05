Hospital de Setúbal com constrangimentos no serviço de urgência geral

Manuel Pizarro disse que a procura pelos serviços de urgência registou um pico nos últimos dias por doenças "aparentemente de gravidade relativamente reduzida".





Centro Hospitalar Barreiro Montijo enfrentou dificuldades no Serviço de Urgência Ortopedia. Já o Hospital Garcia de Orta sofreu constrangimentos no Serviço de Ortopedia em ambas as urgências, adulta e pediátrica. Na segunda-feira várias ambulâncias ficaram retidas no hospital por falta de macas nas urgências.



O Hospital de Setúbal encontra-se esta quarta-feira com constrangimentos no serviço de urgência geral, "não sendo possível receber doentes no período entre as 10h45 e as 20h00", disse fonte da proteção civil aoNa terça-feira o hospital encontrava-se com os mesmos constrangimentos. Também o