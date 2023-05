Prisão preventiva para assaltante de ourivesarias do Porto

Nos dois roubos violentos, com uso de arma de fogo, o assaltante lucrou cerca de 25 mil euros em peças de ouro e dinheiro.

O homem de 34 anos detido pela PJ do Porto por assaltar duas ourivesarias da cidade, nos dias 4 e 16 deste mês, ficou em prisão preventiva.O cidadão brasileiro está indiciado de assaltar a ourivesaria Inês & Miguel, na rua Antero de Quental, no dia 4, e a Lídia Joias, na rua dos Clérigos, no dia 16.Nos dois roubos violentos, com uso de arma de fogo, sacou cerca de 25 mil euros em peças de ouro e dinheiro. Aquando da detenção, a PJ recuperou algumas das peças roubadas, dinheiro e a arma usada nos crimes, e apreendeu cerca de três quilos de haxixe.O detido já tinha cumprido pena de prisão no Brasil por roubos violentos.