PSP detém suspeito de incendiar carro do cortejo da Queima das Fitas de Coimbra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na terça-feira, um homem suspeito de ter ateado fogo, com recurso a um isqueiro, ao carro de curso n.º 37, que integrava o cortejo da Queima das Fitas de Coimbra.

O suspeito, de 30 anos, foi detido na Praça da República, em Coimbra, pelas 18h00, após um alerta efetuado por um estudante, afirma a PSP, numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A Polícia "intercetou de imediato o suspeito, que, na tentativa de evitar a detenção, reagiu de forma violenta, provocando a queda do efetivo policial, da qual resultaram várias lesões físicas, tendo havido necessidade de receber tratamento hospitalar", lê-se.

No decurso dos procedimentos que conduziram à detenção do suspeito, foi necessário recorrer ao uso de gás pimenta, devido ao "comportamento altamente violento e agressivo do homem", acrescenta a PSP.

Nesta detenção colaborou um elemento da Guarda Nacional Republicana (GNR) fora de serviço, que se encontrava a assistir ao cortejo.