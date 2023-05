Adiado para 14 de junho o debate instrutório do caso da rede de tráfico de droga de 'Xuxa'

Defesa do considerado maior traficante português de droga pediu afastamento do juiz Carlos Alexandre por suspeitas da prática de crimes.

O debate instrutório do caso da rede de tráfico de droga do maior traficante português de droga, conhecido por 'Xuxa', estava previsto para esta quarta-feira e foi adiado para 14 de junho.A defesa de Rúben Oliveira pediu o afastamento de juiz Carlos Alexandre do processo no requerimento enviado ao Tribunal da Relação de Lisboa. Alega-se que o magistrado praticou vários crimes na fase de inquérito, nomeadamente falsificação de documentos e prevaricação. O juiz Carlos Alexandre é o responsável pelo debate instrutório que estava previsto começar esta quarta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa.Entre as defesas que pediram a abertura de instrução está a de 'Xuxa' por considerar que houve dados que foram obtidos de forma ilegal, nomeadamente as comunicações feitas através de um sistema de comunicações encriptadas.O líder de uma rede internacional de tráfico em Portugal, colaborava também com o Brasil e traficava cocaína em vários portos do país e também no aeroporto de Lisboa.