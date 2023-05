Bilhetes do título à venda por 1800 euros

Nas plataformas digitais especializadas em revenda de bilhetes são anunciados centenas de ingressos para a receção das águias ao Santa Clara.

A euforia dos adeptos do Benfica à volta do jogo do título já chegou à candonga. Nas plataformas digitais especializadas em revenda (muitas vezes ilegal) de bilhetes são anunciados centenas de ingressos para a receção das águias ao Santa Clara, no sábado. Os preços cobrados começam nos 213 euros mas há casos em que chegam aos 1800 euros.Leia notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.