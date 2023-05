Homem viciado em jogo mata à facada mulher em casa. Vítima tinha pedido a separação

Viviam juntos há 22 anos, mas a relação tinha momentos de grande tensão e de conflitualidade motivados, sobretudo, pelo vício do jogo, transtorno que o homem adquiriu desde que vendeu uma empresa de ferragens. Passava o tempo a apostar em vários jogos online e a negociar ações através de plataformas na Internet. Na última discussão, na madrugada desta quarta-feira, a mulher disse-lhe que ia sair de casa. O homem não gostou e esfaqueou-a até à morte. Hora e meia depois, ligou para GNR a confessar o crime e a anunciar que se ia suicidar. Quando os militares chegaram à casa, em São Martinho, Águeda, cerca das 03h00, forçaram a entrada e encontraram os cadáveres.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.