Oposição aperta Costa acerca de intervenção do SIS

Primeiro-ministro recusou revelar quem chamou os espiões.

O primeiro-ministro desafiou esta quarta-feira o PSD a apresentar uma moção de censura ao Governo, caso não estivesse de acordo com a sua avaliação da atuação dos serviços de informação no caso Galamba. Um desafio seguido da intervenção do líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento, que disse que o País atravessa uma "crise política grave" e considerou que houve uma "violação do Estado de direito" na atuação do SIS e ainda que existem "contradições insanáveis" entre o que disse António Costa e o que afirmou o ministro das Infraestruturas sobre este caso.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.