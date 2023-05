Valência recorre de castigo pesado após insultos a Vinícius Jr

O Valência garante que vai recorrer até às últimas instâncias depois de ser conhecido o castigo ao clube, em virtude dos ataques racistas a Vinícius Jr. no jogo com o Real Madrid.A bancada Mario Kempes, de onde surgiram os insultos, foi interditada cinco jogos e o emblema ché foi multado em 45 mil euros.

“A luta contra o racismo requer um compromisso real de todas as partes implicadas e não pode ser utilizada como pretexto para incorrer em graves injustiças. O Valência vai recorrer até à última instância de uma sanção que considera totalmente injusta. O Valência pede máximo respeito e rigor pela nossa instituição e pelos adeptos”, escreveu o clube no seu site.Entretanto, a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu anular a expulsão de Vinícius Jr., que viu vermelho após atingir com o braço a face do jogador Hugo Duro (Valência).O organismo diz que a ação do VAR em omitir parte do lance (Duro tentou asfixiar o jogador instantes antes da agressão de ‘Vini’) “viciou a raiz da decisão do árbitro”.O brasileiro foi homenageado ontem no Santiago Bernabéu, na vitória do Real Madrid (2-1) frente ao Rayo Vallecano.