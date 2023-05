Homem acusado de 1.165 crimes de pornografia de menores em Santa Maria da Feira

Factos ocorreram entre maio de 2017 e outubro de 2019.

O Ministério Público (MP) acusou um homem, residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, de obter e partilhar fotografias e vídeos de teor pornográfico envolvendo crianças, informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Numa nota publicada na sua página na internet, a PGRP refere que o despacho de acusação, datado de 8 de fevereiro, imputou ao arguido a prática, em concurso efetivo, de 1 165 crimes de pornografia de menores.

O MP requereu ainda a condenação do arguido nas penas acessórias de proibição do exercício de profissão, emprego, funções ou atividades cujo exercício envolva menores e de proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais.

Os factos ocorreram entre maio de 2017 e outubro de 2019.

De acordo com a acusação, o arguido, através de "redes impessoais" na internet, dedicou-se à obtenção, detenção e divulgação, com partilha por "inúmeros usurários", de fotografias e vídeos de teor pornográfico, exibindo menores de 16 anos, incluindo crianças com menos de dois anos, nus ou seminus, com "exposição dos seus órgãos genitais e em poses eróticas e sexuais ou a praticar atos/relações sexuais".

A acusação foi remetida para o Tribunal Coletivo, mas o julgamento ainda não tem data marcada.