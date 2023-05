Ministra da Agricultura e ex-presidente do Tribunal Constitucional foram vítimas da burla "Olá mãe, olá pai"

João Caupers conseguiu sair ileso por não ter instalada a aplicação MB Way no telemóvel.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, foram vítimas da burla da rede social Whatsapp conhecida por "Olá mãe, olá pai", avança a revista Visão.A burla "Olá mãe, olá pai" consiste no envio de uma mensagem através da rede social Whatsapp na qual alguém afirma ser o filho/a do destinatário e estar a contactar a mãe ou o pai através de um telemóvel de um amigo.A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, acabou por fazer a transferência monetária, mas não revelou à revista Visão qual o montante.O ex-presidente do Tribunal Constitucional, João Caupers, conseguiu sair ileso por não ter instalada a aplicação MB Way no telemóvel. Quando fez a transferência para o IBAN solicitado "o banco bloqueou-a", refere João Caupers à Visão.Segundo a mesma fonte, um jovem de 25 anos acabou por ser detido pela Polícia Judiciária em outubro por suspeitas de ser autor de várias burlas, "as quais terão rendido cerca de 6 000 euros".De acordo com a revista, dados da PSP indicam que em 2019 existiram 6 758 participações e, em 2022, 8 706 participações deste tipo de casos.