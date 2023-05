Carro da GNR destruído após colisão em Palmela

Dois militares da GNR e o condutor do veículo que causou o acidente escaparam ilesos.

Um carro-patrulha da GNR de Palmela sofreu danos materiais bastante avultados, em sequência de uma aparatosa colisão ocorrida pelas 16h20 desta quinta-feira.

O acidente ocorreu da Avenida Palmelense Futebol Clube, próximo da sede do Destacamento da GNR de Palmela.

A viatura de serviço tinha acabado de sair das instalações desta força de segurança, com dois militares no interior. Um condutor de uma viatura civil que passou um sinal vermelho embateu violentamente na parte frontal do carro patrulha, deixando-a destruída.

Os dois militares da GNR e o condutor do veículo que causou o acidente escaparam ilesos.

O trânsito esteve condicionado na zona durante alguns minutos.